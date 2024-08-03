Следователи возбудили дело по факту избиения в Феодосии боксера Двали

СК России по Республике Крым и городу Севастополю завел уголовное дело по статье «хулиганство» после драки в Феодосии, в которой пострадал российский боксер Дмитрий Двали.

«В ходе мониторинга соцсетей в телеграм-каналах выявлена информация о конфликте группы лиц на территории Феодосии, в результате которого молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что 28 июля во время пробежки по набережной в Феодосии Двали и его тренер вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В результате драки спортсмен получил перелом орбитальной кости и повредил второй глаз, а у тренера диагностирован перелом руки. Теперь спортсмену предстоит операция на глазу.

23-летний Двали является бронзовым призером чемпионата мира (2023), чемпионом Европы (2024), а также чемпионом России (2022). Всего на его счету в любительской карьере 48 побед и 7 поражений.