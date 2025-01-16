Скончался американский режиссер Дэвид Линч

Американский режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, сообщила семья кинематографиста в своих соцсетях.

Летом 2024 года американец сообщил, что у него диагностировали эмфизему легких.

«Сейчас в мире большая дыра, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил: «Смотрите на пончик, а не на дырку», — написала семья режиссера.

Линч родился в небольшом городе Мизула, штат Монтана. В 1966 году он реализовал свой первый короткометражный анимационный фильм «Шестеро заболевают», а уже через год снял короткометражный фильм «Алфавит». Линч работал над такими проектами, как «Твин Пикс», «Синий бархат», «Человек-слон» и многими другими.