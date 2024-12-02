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Сколько рабочих и выходных дней в конце декабря 2024

Новогодние праздники 2025: сколько рабочих и выходных дней в декабре
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Yolya, iStock
В декабре — 31 календарный день, из которых 21 рабочих и 10 выходных.

По постановлению, подписанному правительством РФ, россиян в 2024 году ждут длинные новогодние праздники — 11 дней. Они начнутся раньше обычного в воскресенье, 29 декабря и завершатся в среду, 8 января. В конце декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря.

Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января. 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на другие даты: 4 января — на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря. Данный перенос праздничных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

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