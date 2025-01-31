Сколько рабочих и выходных дней в феврале 2025 года

По предложению Минтруда, подписанным председателем правительства России Михаилом Мишустиным, в феврале 2025 года не будет дополнительных выходных в связи с Днем защитника Отечества.

В феврале 2025-го будет 20 рабочих и восемь выходных дней. День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. В этом году эта дата выпадает на воскресенье, поэтому россияне не получат дополнительный выходной в этом месяце. Положенный выходной в честь праздника перенесли на четверг, 8 мая.

2025 год не является високосным. Високосным годом был 2024-й, следующим будет 2028 год.

Производственный календарь 2025: какие выходные будут у россиян в следующем году