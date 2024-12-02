Сколько рабочих дней в декабре 2024 до новогодних праздников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новогодних праздниках. В декабре — 31 календарный день. Для людей, работающих по схеме «пять на два», будет 21 рабочий день и 10 выходных. В этом году россиян ждут длинные новогодние каникулы — 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продолжатся до среды, 8 января. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя — с понедельника, 23 декабря по субботу, 28 декабря.

Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

Традиционные выходные в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, будут перенесены на другие даты: 4 января, — на пятницу, 2 мая, а 5 января, — на среду, 31 декабря.