Сколько рабочих дней на этой неделе и когда начнутся выходные

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новогодних праздниках в начале 2025 года.

В декабре 2024-го — 31 календарный день. Для людей, работающих по схеме — пять на два, будет 21 рабочих и 10 выходных.

В этом году новогодние праздники начнутся раньше обычного. В конце декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря. Затем будут праздничные выходные — с 29 декабря по 8 января. Таким образом, граждане России будут отдыхать 11 дней.

Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

Выходные в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, будут перенесены на другие даты: 4 января, — на пятницу, 2 мая, а 5 января, — на среду, 31 декабря.