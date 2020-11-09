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Кучера — о Дзюбе: «Кто докопался до Артема — просто уроды и лицемеры!»

09:54
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Российский актер Оскар Кучера прокомментировал появление в интернете интим-видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Те, кто докопался до Артема Дзюбы, просто уроды! Лицемеры! А вам, уважаемый тренер Черчесов, стыдно должно быть! Он ничего не сделал, что может заставить вас отстранить его от сборной. И остальные злопыхатели, фу на вас», — написал Кучера в Instagram.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.

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