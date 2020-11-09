«Это со мной никак не связано». Мария Орзул отреагировала на видео Дзюбы

Телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировала появление в интернете интим-видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Видимо, мои эфиры настолько классные, что мужчины так реагируют на них. Это со мной никак не связано. Это не ко мне вопросы. Я к этой ситуации никакого отношения не имею, я вообще не в курсе. Я не знаю, как все это делается, кто это сливает. Это вопросы не ко мне, а к Артему, наверное», — приводит слова Орзул РЕН ТВ.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.