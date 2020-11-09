«Нужно поддержать талантливого спортсмена». Филипп Киркоров отреагировал на скандал с Дзюбой

Известный певец Филипп Киркоров поддержал форварда «Зенита» Артема Дзюбу после появления в интернете интим-видео с игроком.

«Вклад Артема Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду!

Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право!

Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации.

Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность", — написал Киркоров в Instagram.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.