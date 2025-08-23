СК ужесточил статью после гибели избитого в Подмосковье футболиста Ершовича

Следователи переквалифицировали гибель футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ершовича после драки в Подмосковье на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Ранее сообщалось, что футболист был избит группой приезжих. От удара в челюсть он упал на асфальт и ударился головой, после чего сразу потерял сознание, но мужчины продолжили добивать его в таком состоянии, пока их не остановили люди. Игрок был госпитализирован с серьезными травмами. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

«По данному факту в следственном отделе по Щелково ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — приводит РИА Новости сообщение ГСУ СК России по Московской области.

По данным правоохранительных органов, конфликт возник из-за того, что Ершович забил гол в ворота команды, за которую играли приезжие.