СК РФ завершил расследование дела об убийстве Шабтая Калмановича

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, информирует официальный сайт ведомства. Преступление было совершено в 2009 году.

По версии следствия, 2 ноября 2009 года Батыр Тумгоев вместе с подельниками Багаудином Костоевым и Али Белхороевым, передвигаясь по городу на автомобиле, отследили предполагаемый маршрут передвижения потерпевшего. Поравнявшись с автомобилем Калмановича в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь.

Предприниматель скончался на месте из-за множественных огнестрельных ранений. Его водитель был ранен, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В июне 2019 года фигуранты организованной преступной группы были установлены и задержаны. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Калманович был владельцем женского баскетбольного клуба «Спартак» (Московская область) и генеральным менеджером женской сборной России по баскетболу.