СК проводит проверку после смерти футболиста Калмыкова во время матча в Подмосковье

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти футболиста Артура Калмыкова во время матча в Подольске, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

В ведомстве заявили, что были запрошены все необходимые документы, в том числе медицинская документация. Ожидаются результаты судмедэкспертизы. Отмечается, что процессуальное решение будет принято после проверки.

Инцидент произошел 28 июня во время матча чемпионата Московской области. 26-летний мужчина на 60-й минуте матча потерял сознание, после чего был вынесен за пределы поля, где ему оказывали медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи.