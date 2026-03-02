СК отказал в возбуждении дела в связи с гибелью баскетболиста Яниса Тиммы

Следствие вынесло отказ в возбуждении уголовного дела по факту гибели баскетболиста Яниса Тиммы после двух доследственных проверок.

«Проведены две доследственные проверки, — цитирует ТАСС адвоката бывшей жены спортсмена Анны Седоковой Татьяну Стукалову. — Следствие вынесло отказ в возбуждении дела».

Тимма был найден мертвым в центре Москвы 17 декабря 2024 года. Предварительно, причиной смерти 32-летнего латвийского баскетболиста стало самоубийство.

Тимма выступал за «Химки», «Зенит» и УНИКС, ряд европейских команд, а также за фарм-клуб команды НБА «Орландо».

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