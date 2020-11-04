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Навка поздравила россиян с Днем народного единства

23:03
Татьяна Навка. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Татьяна Навка. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Олимпийская чемпионка-2006 в танцах на льду Татьяна Навка поздравила подписчиков с Днем народного единства.

«Сила единства нашей страны вписана в летопись мировой истории не единожды! Нам есть чем гордиться, на кого равняться, на каких примерах учиться, и главное понимать, что даже при всех наших различиях мы единое целое. Большая великая многонациональная страна — Россия, с Днем народного единства!» — написала Навка в Instagram.

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