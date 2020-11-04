Навка поздравила россиян с Днем народного единства
Олимпийская чемпионка-2006 в танцах на льду Татьяна Навка поздравила подписчиков с Днем народного единства.
«Сила единства нашей страны вписана в летопись мировой истории не единожды! Нам есть чем гордиться, на кого равняться, на каких примерах учиться, и главное понимать, что даже при всех наших различиях мы единое целое. Большая великая многонациональная страна — Россия, с Днем народного единства!» — написала Навка в Instagram.
Сила единства нашей страны вписана в летопись мировой истории не единожды! Нам есть чем гордиться, на кого равняться, на каких примерах учиться, и главное понимать, что даже при всех наших различиях мы единое целое. Большая великая многонациональная страна — Россия, С Днём Народного Единства! ??? #ТатьянаНавка #4ноября #РФ #деньнародногоединства