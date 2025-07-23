Швайнштайгер и Иванович развелись после девяти лет брака

Чемпион мира по футболу немец Бастиан Швайнштайгер и бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович решили расторгнуть свой брак спустя девять лет, сообщает Spiegel.

Адвокат Иванович подтвердил информацию о расставании, отметив, что дальнейших заявлений не будет. «Во всем этом процессе самое важное для Аны — это дети», — сказал юрист.

Швайнштайгер и Иванович поженились в июле 2016 года в Венеции. Они познакомились в 2014 году, когда Швайнштайгер играл за «Баварию». Карьеру теннисистки сербка завершила в декабре 2016 года.

За время брака у них родилось трое детей. Двоих старших сыновей зовут Лука и Леон, а личность младшего ребенка никогда публично не раскрывалась.

По данным Bild, проблемы в семье возникли из-за разных жизненных приоритетов — Ана, как сообщается, проводила больше времени в Сербии, где ее семья помогала ей с детьми, в то время как Бастиан часто уезжал в командировки из-за своих обязанностей футбольного комментатора.

Сейчас Швайнштайгеру 40 лет, Иванович — 37.