Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

23 июля 2025, 14:30

Швайнштайгер и Иванович развелись после девяти лет брака

Павел Лопатко
Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович.
Фото Global Look Press

Чемпион мира по футболу немец Бастиан Швайнштайгер и бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович решили расторгнуть свой брак спустя девять лет, сообщает Spiegel.

Адвокат Иванович подтвердил информацию о расставании, отметив, что дальнейших заявлений не будет. «Во всем этом процессе самое важное для Аны — это дети», — сказал юрист.

Бастиан Швайнштайгер и&nbsp;Ана Иванович расстались.Швайнштайгер и Ана Иванович расстались. Их брак казался идеальным и просуществовал девять лет

Швайнштайгер и Иванович поженились в июле 2016 года в Венеции. Они познакомились в 2014 году, когда Швайнштайгер играл за «Баварию». Карьеру теннисистки сербка завершила в декабре 2016 года.

За время брака у них родилось трое детей. Двоих старших сыновей зовут Лука и Леон, а личность младшего ребенка никогда публично не раскрывалась.

По данным Bild, проблемы в семье возникли из-за разных жизненных приоритетов — Ана, как сообщается, проводила больше времени в Сербии, где ее семья помогала ей с детьми, в то время как Бастиан часто уезжал в командировки из-за своих обязанностей футбольного комментатора.

Сейчас Швайнштайгеру 40 лет, Иванович — 37.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бастиан Швайнштайгер
Ана Иванович
Читайте также
В МИД Ирана описали зависимость США от лжи цитатой из Достоевского
Российские синхронисты выиграли пятое золото из пяти на юниорском чемпионате мира
US Open-2026: главная информация о турнире «Большого шлема»
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
NYT узнала о проработке Западом альтернативного формата переговоров по Украине
В оргкомитете ВЭФ анонсировали важные заявления Путина на форуме
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Туле появились две инклюзивные площадки для занятий спортом

Суд отложил рассмотрение жалобы на арест владельца клуба «Торпедо» Соболева по причине разряженного слухового аппарата
Новости
RSS RSS
Все новости