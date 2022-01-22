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Сегодня, 07:10

Шварценеггер попал в ДТП. Внедорожник актера заехал на другую машину

Евгений Козинов
Корреспондент
Шварценеггер попал в ДТП.
Фото Twitter

Семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер стал участником ДТП. Авария, о которой сообщили около 16.30 по местному времени, произошла на бульваре Сансет и Алленфорд-авеню.

Как сообщает TMZ, в Лос-Анджелесе внедорожник Yukon, которым управлял актер, столкнулся с автомобилем Toyota Prius и заехал на его крышу.

Шварценеггер не пострадал. Женщина, управлявшая легковым автомобилем, была госпитализирована.

Арнольд Шварценеггер
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