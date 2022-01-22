Шварценеггер попал в ДТП. Внедорожник актера заехал на другую машину

Семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер стал участником ДТП. Авария, о которой сообщили около 16.30 по местному времени, произошла на бульваре Сансет и Алленфорд-авеню.

Как сообщает TMZ, в Лос-Анджелесе внедорожник Yukon, которым управлял актер, столкнулся с автомобилем Toyota Prius и заехал на его крышу.

Шварценеггер не пострадал. Женщина, управлявшая легковым автомобилем, была госпитализирована.