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Схождение Благодатного огня: во сколько трансляция, где и когда смотреть в прямом эфире

Схождения Благодатного огня в Иерусалиме состоится 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Схождение Благодатного огня пройдет в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу. В 2025 году эта дата выпадает на 19 апреля. Событие происходит накануне праздника православной Пасхи, которая этой весной отмечается 20 апреля.

Трансляция церемонии молитвы и схождения Благодатного огня в прямом эфире пройдет на всех федеральных каналах и их сайтах (ТВ и онлайн). Начало трансляции — в 13.00 по московскому времени.

В России лампады с Благодатный огнем из Иерусалима доставят 19 апреля в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы. Представители других епархий могут принять Благодатный огонь и отвезти его в регионы.

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