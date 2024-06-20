Шоумен Кушанашвили госпитализирован и находится в реанимации

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в Московской области, сообщает ТАСС.

По сведениям источника, сейчас 53-летний журналист находится в реанимации. Директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил, что информация о циррозе печени не соответсвует действительности. РИА «Новости» сообщает, что диагноз еще не поставлен.

В ноябре 2023 года Кушанашвили госпитализировали с сердечным приступом.

Отар Кушанашвили является болельщиком ЦСКА и медиадиректором клуба «Родина Медиа», выступающего в Медиалиге.