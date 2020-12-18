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Шоу «Дом-2» временно закроют, чтобы изменить формат

18:35
Кадр со съемок шоу «Дом-2». Фото Twitter
Кадр со съемок шоу «Дом-2». Фото Twitter

Шоу «Дом-2», которое выходит с 2004 года на телеканале «ТНТ», закроют для смены формата, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ранее в СМИ нарочно подогрели интерес шоу, объявив, что его полностью закрывают. Но, скорее всего, речь идет о смене формата или переезде на другой телеканал. Ведущая Виктория Боня сообщила, что ее уже позвали для съемок новых серий в феврале.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/22448

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