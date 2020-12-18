Шоу «Дом-2» временно закроют, чтобы изменить формат

Шоу «Дом-2», которое выходит с 2004 года на телеканале «ТНТ», закроют для смены формата, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ранее в СМИ нарочно подогрели интерес шоу, объявив, что его полностью закрывают. Но, скорее всего, речь идет о смене формата или переезде на другой телеканал. Ведущая Виктория Боня сообщила, что ее уже позвали для съемок новых серий в феврале.