SHOT: Исинбаева задолжала ФНС 1,1 миллиона рублей

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере 1,1 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, экс-спортсменке выставили счет на днях. Ей нужно погасить задолженность в размере 1 миллиона 130 тысяч 123 рублей.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. С 2022 года Елена не живет в России.