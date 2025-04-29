Статьи
29 апреля, 15:07

SHOT: Исинбаева в 2022 году приобрела элитную квартиру в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
Елена Исинбаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева после отъезда из России в 2022 году купила элитную квартиру в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, спортсменка приобрела квартиру, стоимость которой составляет 76 миллионов рублей, в одном из жилых комплексов на Ленинградском шоссе. К тому моменту Исинбаева уже уехала из России.

Ранее сообщалось, что Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России 1,1 миллиона рублей.

Исинбаева задолжала ФНС более миллиона рублей. Но деньги у нее есть — недавно она купила элитную квартиру в Москве

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Источник: SHOT
Елена Исинбаева
