SHOT: Исинбаева накопила долг за ЖКХ в размере более чем 400 тысяч рублей

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева накопила большой долг по коммунальным услугам, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как отмечает источник, бывшая спортсменка второй год не оплачивает ЖКУ за свои московские квартиры в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице и ЖК «Акватория». Долг составляет более 400 тысяч рублей.

Кроме этого, продолжает расти долг Исинбаевой по налогам. Теперь она должна налоговой более 1,672 миллиона рублей.

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.