Шнуров иронично извинился перед Бастой после перепалки из-за концерта в Ледовом дворце

Музыкант и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров в ироничной форме извинился перед рэпером Бастой после перепалки с артистом из-за концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

1 декабря Роспотребнадзор приостановил работу арены после концертов рэпера Басты, которые состоялись 27 и 28 ноября и, предположительно, прошли с нарушением мер безопасности.

«Хочу принести глубочайшие извинения рэперу Басте. По глупости своей, я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор. Как несложно предположить, не самые далекие люди в пандемию пойдут на массовые мероприятия. Заперев их в одном месте, Баста, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов. Интересно наблюдать за тем, как прихожане церкви Басты, затянув хорально «когда меня не станет...», добровольно инфицируют себя. Ещё не раз вынужден сказать спасибо, от всего прогрессивного человечества. Признаю свою неправоту», — написал у себя в Instagram Шнуров.