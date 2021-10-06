Шлеменко считает, что бой Джигурды и Милонова не позорит боевые искусства

Российский боец MMA Александр Шлеменко отреагировал на бой между актером Никитой Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

«Ринг — это универсальная, хорошая площадка. Лучше пусть они там будут выяснять отношения. Однозначно кто-то из них опозорится, потому что на словах все мастера, а выйти и показать себя в деле не всегда получается. Если организаторы проводят такие бои, значит, у них есть какая-то целевая аудитория, которая хочет увидеть развязку этого конфликта», — сказал Шлеменко «СЭ».

Шлеменко считает, что если бы бой Джигурды с Милоновым был бы никому не интересен, вряд ли бы его проводили, тем более смотрели и обсуждали.

«Лично я считаю, что такой поединок не позорит боевые искусства, потому что оно не имеет никакого отношения ни к одному из видов боевых искусств. Если бы этому дали название джиу-джитсу, бокса или даже MMA, тогда может быть. Это просто бой двух людей, которые хотят выяснить отношения. Пускай лучше дерутся в ринге под присмотром врачей, под присмотром команд, которые за это отвечают. Сами знаете, что один из них может ненароком получить травму или вообще умереть», — добавил Шлеменко.

Как стало известно, поединок прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.

Джигурда далее намерен подраться с Александром Емельяненко, а Милонов намерен «набить морду» рэперу Моргенштерну.