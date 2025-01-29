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Шесть человек задержаны по делу экс-гендиректора FONBET Анохина

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Как стало известно «СЭ», в среду, 29 января, по делу бывшего гендиректора букмекерской компании FONBET Сергея Анохина сотрудниками ФСБ задержаны шесть человек. Один из них — заместитель начальника УВД ВАО по следствию Сергей Бивол, а также прокурор Преображенского района.

Сергей Анохин. Бывший вице-президент РФС Анохин задержан. Его подозревают в 50-миллионной взятке

51-летний Анохин с апреля 2022 года занимал пост гендиректора букмекерской компании FONBET. C 2020 по 2021 год он был президентом клуба «Химки». С 2013 по 2022 год Анохин возглавлял Московскую федерацию футбола, с октября 2022 года он входит в комитет по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Анохин был задержан правоохранителями по делу о взятке.

Сергей Анохин
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