«Шапекоэнсе» выразил соболезнования клубу «Пальмас» в связи с авикатастрофой

Бразильский «Шапекоэнсе» в официальном Twitter выразил соболезнования другому клубу из Бразилии «Пальмасу» в связи с авиакатастрофой. Самолет с четырьмя футболистами и президентом «Пальмаса» потерпел крушение, никто из шестерых человек (включая пилота) не выжил.

«Мы глубоко опечалены новостью о гибели футболистов и президента «Пальмаса». К сожалению, мы знаем, на что похожа эта непреодолимая боль от невосполнимых потерь. Мы бы хотели, чтобы никто никогда не почувствовал подобное.

Мы выражаем полную поддержку членам семьи, друзьям, товарищам по команде и болельщикам. Вы не останетесь одни", — говорится в сообщении «Шапекоэнсе».

Также клуб выложил черно-белый логотип «Пальмаса» с подписью «Вперед, «Пальмас».

В ноябре 2016 года «Шапекоэнсе» также попал в авиакатастрофу, в результате которой погибла почти вся команда. В результате крушения самолета выжило три футболиста, одному из которых пришлось ампутировать ногу, а двое смогли вернуться на поле.