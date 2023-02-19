Сейсмолог рассказал о факторах, которые помогают спрогнозировать возможное землетрясение

Директор Геофизической службы РАН Юрий Виноградов рассказал о факторах, которые помогают спрогнозировать возможное землетрясение.

— Что касается классической сейсмологии, то говорю вам с полной уверенностью: спрогнозировать подземные процессы, приводящие к землетрясению за неделю или даже за месяц нет возможности ни у кого в мире. Для создания адекватной математической модели слишком много неопределенностей. Если бы мы имели дело с однородными породами, гладкими границами разломов, которые всегда движутся с одинаковой скоростью, то можно было дать «задание» суперкомпьютеру, и он вычислил бы дату следующего землетрясения. Но в том-то и дело, что литосферные плиты всегда движутся с разной скоростью и направлением, на них влияет всегда непредсказуемое атмосферное давление, конвективные потоки из магматического ядра, у них неровные границы, неоднородное и рассеченное многочисленными разломами внутреннее строение, наконец! — приводит слова эксперта «МК».

— Атмосферное давление может влиять на землетрясение?

— Конечно. Давно замечено, что циклоническая активность воздействует на земную кору, и землетрясения чаще происходят в зонах циклонов. Отсюда частые упоминания о грозах, тучах во время или перед землетрясениями. То есть, изменение атмосферного давления может являться триггером для возникновения землетрясения. Это, как с перетянутой струной на гитаре — достаточно ее коснуться и она разорвется! Правда существует также гипотеза, что очаг формирующегося землетрясения как бы «притягивает» к себе циклоны, за счет выделяющихся из-под земли газов. Поэтому определенного типа циклоны могут являться одним из предвестников землетрясения.