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Сегодня, 10:47

Сестра Василия Уткина обратилась к его подписчикам

Сергей Разин
корреспондент
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Василий Уткин.
Фото Александр Вильф, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Анна Волкова, сестра российского комментатора и журналиста Василия Уткина обратилась к подписчикам брата.

«Последние две недели выдались тяжелыми для всех нас. В частности — для семьи и близких Василия Уткина. К нам обратилась сестра Васи, Анна. Справиться с горем ей очень помогает поддержка, которую она получает отовсюду.

Посредством этого канала Анна очень хочет поблагодарить всех, кто помогал в организации похорон: это друзья Василия, его коллеги и партнеры по компании «Симпл Спорт», ребята из «Эгриси», сотрудники администрации Никольско-Трубецкого кладбища г. Балашихи и, конечно, преданные подписчики и зрители каналов Василия.

Всем написать адресно невозможно, но все вы очень поддержали семью. Спасибо вам". Анна Волкова, сестра Василия Уткина", — написано в посте Telegram-канала Василия Уткина.

О смерти журналиста Василия Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года.

Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.

Василий Уткин
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