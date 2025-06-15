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Ташуев — о перепалке украинца Селезнева с блогером из-за русского языка: «Женя нормальный парень»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» высказался о перепалке украинского футболиста Евгения Селезнева, с которым работал в «Кубани», и 16-летнего блогера Renepro, сделавшего замечание игроку из-за разговора на русском языке.

«Знал Женю еще до работы в «Кубани» по чемпионату Украины, когда работал в «Металлурге». Он нормальный и адекватный парень, который всегда любил пошутить. На Украине вообще все говорили на русском, только в некоторых западных регионах было иначе. Как вообще можно запрещать язык, когда на нем говорили твои предки? Это глупость. Женя такой человек — просто сказал: «Хочу и буду». Со стороны человека, который сделал ему замечание — это неправильный поступок. И вообще, главное не язык, а поступки. Не нужно примешивать в эту историю политику, это просто вопрос личностных качеств человека», — сказал Ташуев «СЭ».

Селезнев выступал за «Кубань» в 2016 году. Он перешел в команду в феврале, но уже спустя несколько месяцев покинул клуб.

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Евгений Селезнев
Сергей Ташуев
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