Сергей Собянин: «Самый страшный сценарий коронавируса миновал»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит пандемия коронавируса в столице.

— Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям — президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По последним данным, в Москве зафиксировано 173 497 заболевших коронавирусом, 2 254 умерло, 71 251 выздоровело.