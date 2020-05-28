Сергей Собянин: «Самый страшный сценарий коронавируса миновал»
17:38
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит пандемия коронавируса в столице.
— Самый страшный сценарий миновал, мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям — президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По последним данным, в Москве зафиксировано 173 497 заболевших коронавирусом, 2 254 умерло, 71 251 выздоровело.
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