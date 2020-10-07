Сергей Собянин: «С 1 октября стоимость масок в метро была снижена до 5 рублей»

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на актуальные вопросы, которые связаны с борьбой с распространением коронавируса.

— Касаются ли ограничения, введенные указом мэра от 25 сентября, тех, кто уже переболел коронавирусом?

— Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретённый в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно, — приводит слова Собянина официальный сайт мэра.

Наконец, официальное разделение людей «переболевших» и «не болевших» неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов. Зачем кормить мошенников?

— Должны ли оставаться дома москвичи, страдающие от диабета?

— Да, диабет включен в перечень заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома.

— Должны ли уходить на двухнедельные каникулы частные школы и учреждения дополнительного образования?

— Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах.

— Если покупатель в магазине отказывается надеть маску и перчатки, имеет ли право продавец его не обслуживать? Могут ли оштрафовать покупателей за отсутствие средств индивидуальной защиты?

— В условиях режима повышенной готовности магазины и предприятия бытовых услуг имеют право отказать в облуживании посетителям без масок и перчаток и потребовать от них покинуть территорию организации.

— Планируется ли снизить стоимость масок в метро?

— Пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Особенно это важно сейчас, когда эпидемиологическая обстановка вновь начала ухудшаться.

С 1 октября стоимость масок в метро была снижена до 5 рублей. Приобрести средства защиты можно на станциях метро и МЦК: в кассах, в вендинговых аппаратах и в торговых павильонах.

— Зачем носить перчатки в общественном транспорте, когда есть санитайзеры?

— Столичный общественный транспорт регулярно и тщательно дезинфицируется. Тем не менее, в ходе поездки пассажиры неизбежно соприкасаются с поверхностями, которых до них касались другие люди. Перчатки защищают вас от лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом.

— Что делать тем, у кого заболел член семьи коронавирусом, а у них отрицательные ПЦР и ИФА? Надо ли соблюдать карантин? Можно ли взять больничный в связи с этим?

— В случае заболевания члена семьи, все лица проживающие с ним в одном жилом помещении, должны пройти ПЦР-тестирование. Для взятия биоматериала на дом приходит сотрудник поликлиники.

Все члены семьи получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

— Какая причина будет вписана в больничный лист для беременных? Поскольку это вынужденный больничный, как он будет оплачиваться?

Граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии. Беременным в сроке до 30 недель (при одноплодной беременности) выписывается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

— Будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной?

— Участие в программах вакцинации строго добровольно для всех категорий граждан, включая волонтеров.