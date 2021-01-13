Сергей Собянин проверил готовность энергосистемы Москвы к приходу морозов

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил, как готова энергосистема столицы к приходу морозов. Он посетил ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго» на Бережковской набережной.

«Москва переживает в этом году настоящую зиму, кого-то это радует, кого-то нет, — цитирует Собянина ТАСС. — Но это, конечно, накладывает определенную ответственность и создает более сложные условия для коммунальщиков и энергетиков».

Как доложил мэру управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко, система работает в штатном режиме. По его словам, никаких проблем ни по основному оборудованию, ни по вспомогательному нет. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков доложил мэру о работе коммунальных служб. Он отметил, что система Мосводоканала и система Мосгаза в повышенной готовности.