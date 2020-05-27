Сергей Собянин: «Открывать парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы, театры и музеи в Москве рано»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не откроется в столице в ближайшее время.

Ранее Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.

— Еще рано открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы, — заявил Собянин на своем официальном сайте. — Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на «удаленке» и звать в Москву гостей.