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Сергей Собянин: «Открывать парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы, театры и музеи в Москве рано»

20:26
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не откроется в столице в ближайшее время.

Ранее Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.

— Еще рано открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы, — заявил Собянин на своем официальном сайте. — Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на «удаленке» и звать в Москву гостей.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/vtoroi-etap-smyagcheniya-ogranichenii-0106

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