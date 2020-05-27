Сергей Собянин: «Открывать парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы, театры и музеи в Москве рано»
20:26
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не откроется в столице в ближайшее время.
Ранее Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.
— Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы, — заявил Собянин на своем официальном сайте. — Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на «удаленке» и звать в Москву гостей.
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/vtoroi-etap-smyagcheniya-ogranichenii-0106
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