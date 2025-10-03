Статьи
Сегодня, 19:00

Сергей Минаев: «Когда я писал «Духless», мне важно было высказаться»

Известный писатель и блогер Сергей Минаев в подкасте теннисиста Александра Бублика «Чай с Бубликом» рассказал, что ему интереснее: писать книги, сериал или кино.

— У меня есть два полнометражных фильма. Правда, я давно этим не занимался. У меня были запросы, но не было идей. Я выбираю сериалы. Книга требует глубокой работы, хоть я и всегда писал рассказы про себя или часть себя. С точки зрения тщеславия, сериалы выходят ежегодно. Можно год писать книгу, а тираж будет маленький. В сериале такие же трудозатраты, но он сразу получает известность. Когда я писал «Духless», мне важно было высказаться. Это не было открытием, но мне, как молодому человеку, казалось, что ранее такого никто не говорил. А сейчас мне нечего сказать в книгах, — сказал Минаев.

Александр Бублик
