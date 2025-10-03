Сергей Минаев — о «Минаев Live»: «Это многосоставная работа, у нас конвейерное производство, абсолютно телевизионный продакшн»

Известный писатель и блогер Сергей Минаев в подкасте теннисиста Александра Бублика «Чай с Бубликом» рассказал, сколько времени занимает подготовка выпусков «Минаев Live».

— Есть несколько составляющих. Пойдем от меньшего моего увлечения к большему. Есть совместные выпуски. Например, мы с Александром Файбом делали «Простовещи» и сейчас делаем историю про маньяков. Александр с редакторами полностью готовят выпуск. Я забираю свою часть, прочитываю ее, ищу еще информацию и выпускаю в эфир. Дима Болдин полностью готовит «Историю кумиров». Сергей Зуев полностью готовит «Историю миллиардов». Я только читаю свои части. Какие-то вещи я знаю про героев выпуска, но все-таки стараюсь погружаться в тему. Алена Долецкая готовит свои большие части, там я вовлечен минимально.

Когда мы говорим о моих выпусках, то там есть две составляющие: выпуски, которые я готовлю в течение двух недель и после вольно их рассказываю без суфлера, и сложные выпуски, связанные с экономикой, религией, на которые редакторы готовят мне суфлера. Это многосоставная работа, у нас действительно конвейерное производство, абсолютно телевизионный продакшн, — сказал Минаев.