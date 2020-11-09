Сергей Лазарев разделся в поддержку Дзюбы

Известный певец Сергей Лазарев разместил в своем Instagram фото, где он предстал обнаженным. Таким образом певец поддержал нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

Обнаженное фото Сергея Лазарева. Фото Instagram

Напомним, что в Сеть утекло видео, на котором Дзюба самоудовлетворяет себя. После этого спортсмен был вынужден закрыть страничку в Instagram. Затем его решили не вызывать в состав сборной России.

После утечки видео Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.