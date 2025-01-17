Федоров: «Трамп хочет вернуть ту Америку, которую я любил»

Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем отношении к новому президенту США Дональду Трампу.

— Американский паспорт сохранили?

— Да.

— А квартиру в Майами?

— Нет. Всю американскую недвижимость давно продал. Я же с 2009-го постоянно живу в России, в Штаты прилетаю редко.

— Скучаете по Америке?

— Последние лет восемь — вообще не тянет. К сожалению, от той Америки, которую я полюбил в 1990 году, когда туда приехал, сегодня ничего не осталось. Это уже другая страна!

— Что изменилось?

— Всё! Жизнь, люди, взаимоотношения, нравственные ценности.

— Люди стали злее?

— Не такими доброжелательными и открытыми, как прежде. Поголовно зациклены на деньгах.

— Дело еще и в политике?

— Разумеется. Но ее затрагивать не хочу. Я понимаю наших ребят, кайфующих от игры в НХЛ. Какие-то очевидные моменты они, конечно, замечают. Что раньше заправляли машину за 20 долларов, а сегодня — уже за 100. Но я-то говорю о глобальных вещах.

— Брат разделяет вашу точку зрения?

— Он тоже понимает, что Америка стала другой. Слава богу, и Федя с семьей, и мама живут там, где народ поддерживает Трампа. Это blue collars — «синие воротнички». Нормальные работяги с консервативными взглядами.

— Объясните, чем хорош Трамп?

— Тем, что хочет вернуть ту Америку, которая была еще лет 15-20 назад. Вот только возможно ли это? Не уверен...