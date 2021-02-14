Сенат США оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту, сообщает New York Times.

В ходе голосования за импичмент проголосовали 53 сенатора, против — 47. При этом для внесения обвинительного приговора требовалась поддержка двух третей сената.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна — подстрекательство к мятежу.