Семья Захарова потребовала от Ефремова более 40 миллионов рублей

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, попросила возместить моральный ущерб в размере более 40 миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Несколько томов уголовного дела скоро направят в прокуратуру. Первыми с материалами дела ознакомились представители семьи погибшего.

По информации издания, гражданская жена Сергея Захарова также намерена примкнуть к списку потерпевших.

Михаил Ефремов 8 июня на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Lada», за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он умер в больнице.

Экспертиза показала, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.