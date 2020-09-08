Семья погибшего водителя Захарова удовлетворена приговором Ефремову

Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, сообщает Mash.

«Потерпевшие удовлетворены наказанием, обжаловать приговор Ефремову они не будут», — передает источник.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, артиста оштрафовали на 800 тысяч рублей в пользу Виталия Захарова, старшего сына погибшего водителя Сергея Захарова. Суд также постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего и лишить Ефремова водительских прав на 3 года.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста.