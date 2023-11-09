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Село в Дагестане переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова

Виктория Кравченко
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Абдулманап Нурмагомедов.
Фото Юрий Голышак., «СЭ»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании Кироваула в Кизилюртовском районе Дагестана в село Манапкала.

«В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Народного собрания Республики Дагестан переименовать расположенное на территории муниципального района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала», — говорится в распоряжении правительства РФ.

В феврале этого года администрация села обратилась в народное собрание (парламент) Дагестана с предложением о переименовании населенного пункта в село Манапкала в честь Абдулманапа Нурмагомедова.

В июне этого года депутаты Народного собрания Дагестана большинством голосов поддержали переименование села Кироваул Кизилюртовского района в Манапкалу, сообщает издание «Молодежь Дагестана».

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов родился в селе Сильди Цумадинского района, а в последние годы жил в Кировауле.

Источник: http://pravo.gov.ru/
Хабиб Нурмагомедов
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