Сегодня Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Обращение пройдет в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ориентировочное начало — в 14.00 по московскому времени.

«Да, действительно, сегодня Путин выступит с телеобращением к россиянам, это будет ориентировочно ближе к 14.00 мск», — сказал Песков.