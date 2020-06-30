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Сегодня Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

30 июня 2020, 12:21
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент России Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Обращение пройдет в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ориентировочное начало — в 14.00 по московскому времени.

«Да, действительно, сегодня Путин выступит с телеобращением к россиянам, это будет ориентировочно ближе к 14.00 мск», — сказал Песков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/politika/8849075

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