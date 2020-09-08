Сегодня суд вынесет приговор Ефремову. Он приехал на заседание без вещей

Сегодня, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынесет приговор актеру Михаилу Ефремову, который обвиняется в совершении смертельного ДТП.

Как сообщает «РЕН ТВ», Ефремов прибыл на оглашение приговора без вещей.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Прокурор запросил для артиста 11 лет заключения в колонии общего режима.