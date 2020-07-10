«Сегодня прошел в коридоре 2 км». Олег Тиньков рассказал о пересадке костного мозга

Основатель группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков опубликовал в Instagram новый пост.

Ранее 52-летний Тиньков рассказал о ходе лечения от лейкоза. Российский предприниматель прошел три курса химиотерапии и решил сделать операцию по пересадке костного мозга.

«Привет! Не хотел делать из своей странице «историю болезни» тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди ещее долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы, пересадка костного мозга это всего лишь переливание крови, как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают. Смотрите на фото — это и есть пакетик КМ. Так же просто стать донором костного мозга — просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тысяч, а в Германии 7 миллионов доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд. Но это потом, пока, Господи, Помилуй», — написал Тиньков в Instagram.