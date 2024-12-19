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Сегодня, 06:43

Седокова не явилась на дачу показаний по делу о самоубийстве Тиммы

Даниил Аршавский
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Бывшая жена погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, певица Анна Седокова не пришла для дачи показаний в следственные органы по делу о самоубийстве латвийского спортсмена, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее исполнительница попросила не сообщать о смерти экс-супруга ее маленькому ребенку. Позже Седокова публиковала видео из больницы под капельницей. Артистка намерена оплатить похороны и транспортировку тела баскетболиста в Латвию.

О смерти Тиммы стало известно в ночь на 17 декабря. По предварительным данным, 32-летний спортсмен покончил с собой.

Источник: «Московский комсомолец»
Янис Тимма
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