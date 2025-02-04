Сеченовский Университет создаст экспертные центры для восстановления здоровья спортсменок

Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова создаст экспертные консультативные центры, ориентированные на сохранение и восстановление здоровья женщин, которые занимаются профессиональным спортом.

«Сеченовский Университет создаст экспертные консультативные центры, ориентированные на сохранение и восстановление здоровья женщин, которые занимаются профессиональным спортом.

«Это актуальная проблема и ее надо решать сообща. Любой эндокринолог не подойдет — врач должен быть погружен в тему спорта, поэтому надо искать узкопрофильных специалистов. Можно в регионах создавать такие центры, а начать можно с нашего Сеченовского Университета, так как у нас все для этого есть. У нас есть кафедра спортивной медицины и медицинской реабилитации, есть большой центр реабилитации, у нас есть специалисты, которые профессионально занимаются этой темой, мы все это можем делать. Мы все работаем в одной структуре, а рядом с нами, практически в соседних зданиях, гинекологи и эндокринологи», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сеченовского Университета.

По мнению представителя медицинского вуза, с такой инициативой выступил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов на международном симпозиуме по спортивной медицине и реабилитологии.