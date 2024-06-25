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Сегодня, 14:20

«СЭ» стал лауреатом премии «Спорт и Россия»

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Награда «СЭ».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В Москве прошла торжественная церемония вручения ежегодной национальной премии «Спорт и Россия». Почетными наградами по традиции отмечаются лидеры отрасли в областях бизнеса и продвижения здорового образа жизни.

«Спорт-Экспресс» стал лауреатом в категории «Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни» за проект «Секреты долголетия». Награда вручена одному из его авторов, шеф-редактору раздела «СЭ» «Стиль жизни» Валерии Бариновой.

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