Счета экс-футболиста Савина заблокировали из-за долга в 7,5 миллиона рублей

ФНС заблокировала счет бывшего футболиста и блогера Евгения Савина (признан в РФ иноагентом), из-за долгов по налогам в размере 7,541 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

Отмечается, что у Савина в России зарегистрирован действующий ИП с основным видом деятельности в сфере развлечений и зрелищных мероприятий.

Решение о заморозке счета предпринимателя в санкт-петербургском филиале Альфа-банка было принято 6 августа 2025 года.

Экс-футболист также являлся учредителем нескольких юридических лиц, уже прекративших деятельность.

6 марта сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно арестовал Савина по делу о дискредитации российской армии. Арест избран на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Во время своей игровой карьеры Савин выступал за «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал», «Тюмень», тульский «Арсенал» и другие клубы. В 2021 году он основал футбольную команду «Красава», а в 2022-м клуб был перевезен из России на Кипр.