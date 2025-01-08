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Сегодня, 18:45

Сбивший насмерть братьев Годро водитель отказался признавать вину

Сергей Ярошенко
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Шон Хиггинс, сбивший насмерть нападающего «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэттью, отказался признавать свою вину.

Хиггинсу было предъявлено обвинение по шести пунктам, по каждому из которых ему грозит до 30 лет тюремного заключения. Прокуратура штата Нью-Джерси предложила мужчине пойти на сделку — 35 лет тюрьмы в обмен на признание вины, но он отказался.

30 августа, стало известно о том, что 31-летний хоккеист вместе с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть водителем внедорожника, который находился в состоянии алкологольного опьянения. Спустя 11 часов после случившегося «Коламбус» подтвердил трагическое событие.

На прошлой неделе Годро был включен во вторую символическую сборную «Коламбуса» за первую четверть XXI века. За всю карьеру в НХЛ нападающий провел 763 игры, в которых набрал 743 (243+500) очка.

Джонни Годро
Хоккей
НХЛ
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