СберПрайм Казанский марафон побил рекорд по числу участников

За 18 дней до старта на мероприятие зарегистрированы более 28 100 участников из 20 стран.

Предыдущий рекорд по численности участников — 28 052 человека — был побит в прошлом году. Количество регистраций — не единственный рекорд, который ожидается на марафоне. Призовой фонд станет самым большим за всю историю проведения марафона и составит 7,4 млн рублей. А поддерживать бегунов будут порядка 20 000 болельщиков. История спортивного события началась еще в 1974 году. Тогда на старт вышли 20 бегунов, теперь количество участников исчисляется десятками тысяч.

«Это говорит о том, что в целом в России и в нашем самом спортивном регионе, в спортивной столице нашей страны любят легкую атлетику, любят такие забеги. Благодаря нашим партнерам мы каждый раз удивляем не только участников, но и болельщиков, которые приходят. Мы меняем атмосферу в самом городе, отношение к таким забегам», — подчеркнул заместитель министра спорта Республики Татарстан Ильдар Садриев.

В этом году ожидается, что 42,2 км преодолеют порядка 7 тыс. человек. Также в рамках мероприятия в четвертый раз пройдет чемпионат России по марафону, на который приедут сильнейшие представители беговой элиты — Луиза Дмитриева, Дмитрий Неделин, Владимир Никитин, Алексей Реунков и другие спортсмены.

Рекорд России на этой дистанции был установлен Алексеем Соколовым еще в 2007 году (2:09:07). Ближе всех к тому, чтобы превзойти это достижение, в прошлом году был Дмитрий Неделин — ему не хватило 33 секунд. В Казани он предпримет вторую попытку.

Владимир Никитин является действующим рекордсменом России на полумарафоне, и организаторам удалось договориться, чтобы его дебют на дистанции 42,2 км состоялся именно в Казани. Поддерживать высокие скорости помогут приглашенные бегуны из ЮАР — трое мужчин и две женщины.

Следить за борьбой спортсменов можно будет во время прямой трансляции, которую второй год подряд покажут на «Матч ТВ».

«Мы договорились с Алексеем Соколовым, что он приедет на Казанский марафон, и в случае обновления рекорда России сделаем церемонию передачи этого неофициального титула», — рассказал директор марафона Вадим Янгиров.

В установлении личных рекордов бегунам поможет сама трасса, которая является одной из самых плоских в стране. В этом году ее немного изменили, сократив количество разворотов на 180 градусов с 11 до 7.

Для представителей бизнес-сообщества организаторы подготовили отдельный проект — Корпоративную лигу Контур. На нее зарегистрировалось свыше 90 компаний, что свидетельствует о растущем интересе корпоративного сектора к здоровому образу жизни и командному духу.

«Радостно понимать, что многие предприятия используют в качестве корпоративно-социальной ответственности наше мероприятие для тимбилдинга, сплочения. Это отличная площадка, чтобы посоревноваться с коллегами по бизнесу, сойтись в командном соревновании», — подчеркнул Янгиров.

Амбассадором Казанского марафона стал известный ученый, зоолог, телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, а молодая популярная певица Дышать специально для спортивного события записала трек «Карама» как альтернативный гимн марафона.

В этом году участникам СберПрайм Казанского марафона предлагаются беговые дистанции: 3, 10, 21,1 и 42,2 км для взрослых, а для детей — 40, 300 и 600 метров. В 2024 году Казанский марафон совместно с забегом «Белые ночи» (Санкт-Петербург) и Московским марафоном основал Лигу БРИКС и Лигу марафонов России. В перспективе планируется расширить партнерство, включив до 10 марафонов стран БРИКС, что станет платформой для развития массовых спортивных соревнований.